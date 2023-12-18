Трамп: Из-за США конфликты на Ближнем Востоке и на Украине вышли из-под контроля

По его словам, «в наших силах остановить все это». По словам политика, утверждение также относится и к конфликту на Украине, причем, «возможно, даже и в большей степени».

Ранее Трамп процитировал президента России Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

