Трамп: Из-за США конфликты на Ближнем Востоке и на Украине вышли из-под контроля

Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине американских властей и может обернуться катастрофой, сообщил в социальной сети Truth Social экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Сын Трампа заявил, что у Украины нет стимула заключать мирное соглашение

По его словам, «в наших силах остановить все это». По словам политика, утверждение также относится и к конфликту на Украине, причем, «возможно, даже и в большей степени».

Ранее Трамп процитировал президента России Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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