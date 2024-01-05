СМИ: США готовятся к расширению конфликта на Ближнем Востоке

По данным издания, расширение конфликта возможно на фоне произошедших в последние дни столкновений в Ираке, Ливане и Иране. В Вашингтоне признали, что противостояние в секторе Газа «официально распространилось далеко за пределы границ» анклава.

Как пишет Politico, американские военные разрабатывают план ответного удара по йеменским хуситам, неоднократно атаковавшим торговые суда в Красном море. При этом разведка США пытается предсказать возможные будущие атаки на американские силы в Ираке и Сирии, указывает РЕН ТВ.

Издание отмечает, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке угрожает не только безопасности в регионе, но и шансам американского президента Джо Байдена на переизбрание в 2024 году, пишет RT.

