СМИ: США готовятся к расширению конфликта на Ближнем Востоке
Администрация США разрабатывает меры на случай расширения конфликта на Ближнем Востоке и его распространения на весь регион. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновников.
По данным издания, расширение конфликта возможно на фоне произошедших в последние дни столкновений в Ираке, Ливане и Иране. В Вашингтоне признали, что противостояние в секторе Газа «официально распространилось далеко за пределы границ» анклава.
Как пишет Politico, американские военные разрабатывают план ответного удара по йеменским хуситам, неоднократно атаковавшим торговые суда в Красном море. При этом разведка США пытается предсказать возможные будущие атаки на американские силы в Ираке и Сирии, указывает РЕН ТВ.
Издание отмечает, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке угрожает не только безопасности в регионе, но и шансам американского президента Джо Байдена на переизбрание в 2024 году, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru