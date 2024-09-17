Рэперу P. Diddy предъявили обвинения в торговле людьми

Американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) обвинили в торговле людьми. Об этом со ссылкой на обвинительное заключение суда Нью-Йорка сообщает телеканал CBS News.

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Уточняется, что музыкант обвиняется в торговле людьми «в целях сексуальной эксплуатации, сговоре с целью вымогательства и перевозке людей для занятия проституцией».

«Прокуроры Нью-Йорка утверждают, что Комбс был частью преступной организации, которая занималась или пыталась заниматься торговлей людьми... похищениями людей, поджогами, взяточничеством, воспрепятствованием осуществлению правосудия и другими преступлениями», - говорится в сообщении CBS News.

Ранее P. Diddy был задержан, сообщает RT. По данным CNN, он сотрудничает со следствием, однако не признает вину и считает обвинения сфабрикованными.

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