СМИ рассказали об условиях содержания рэпера P.Diddy в тюрьме

Арестованный в Нью-Йорке рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) содержится в тюрьме на общих условиях. Об этом сообщает журнал People.

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Источник издания утверждает, что с музыкантом обращаются так же, как и с любым другими задержанными, ожидающим суда.

«Он был помещён под наблюдение с целью предотвращения самоубийства в качестве меры предосторожности», - добавил собеседник журнала.

Ранее P. Diddy предъявили обвинения в торговле людьми «в целях сексуальной эксплуатации, сговоре с целью вымогательства и перевозке людей для занятия проституцией», сообщает RT.

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