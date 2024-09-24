СМИ рассказали об условиях содержания рэпера P.Diddy в тюрьме
Арестованный в Нью-Йорке рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) содержится в тюрьме на общих условиях. Об этом сообщает журнал People.
Источник издания утверждает, что с музыкантом обращаются так же, как и с любым другими задержанными, ожидающим суда.
«Он был помещён под наблюдение с целью предотвращения самоубийства в качестве меры предосторожности», - добавил собеседник журнала.
Ранее P. Diddy предъявили обвинения в торговле людьми «в целях сексуальной эксплуатации, сговоре с целью вымогательства и перевозке людей для занятия проституцией», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru