«Идти до конца»: Израиль ждет поставок оружия от США для «демилитаризации» Газы

«Палестинское гражданское общество должно быть трансформировано, чтобы люди начали поддерживать борьбу с терроризмом, а не его финансирование», - говорится в статье.

Премьер указал, что ликвидация ХАМАС необходима, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. В статье также подчеркивается, что для «демилитаризации» сектора Газа потребуется установить временную «зону безопасности» по периметру Газы, а также начать досмотры на границе с Египтом, чтобы предотвратить провоз оружия в анклав.

Так, конфликт в секторе Газа набирает обороты. Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании фракции «Ликуд» в кнессете, сообщил, что 25 декабря посетил сектор Газа и встретился с резервистами.

«Все просили меня только об одном: чтобы мы не останавливались и продолжали идти до конца», - сказал он.

Нетаньяху также заявил, что война против ХАМАС далека от завершения. Израиль, указал он, не собирается останавливаться и продолжит сражаться, так как без продолжения боевых действий нельзя освободить свыше 100 заложников, остающихся у ХАМАС. Премьер также пообещал, что военные действия в ближайшее время снова будут расширены.

Между тем США продолжают выступать на стороне Израиля. Издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер планирует посетить Вашингтон 26 декабря, чтобы провести переговоры о следующем этапе войны в Газе. Согласно данным, Дермер встретится с советником Белого дома по нацбезопасности Джейком Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном и членами Конгресса США.