«Идти до конца»: Израиль ждет поставок оружия от США для «демилитаризации» Газы
Нетаньяху заявил, что одним из условий достижений мира в Газе является ее «демилитаризация». Между тем Израиль просит США ускорить поставки оружия для армии и расширяет операцию.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в своей статье для издания Wall Street Journal назвал три условия достижения мира в секторе Газа, одним из которых является «дерадикализация» всего палестинского общества.
По словам Нетаньяху, палестинское движение ХАМАС должно быть уничтожено, Газу необходимо «демилитаризовать», а палестинское общество нужно «дерадикализовать», чтобы достичь мира.
«Палестинское гражданское общество должно быть трансформировано, чтобы люди начали поддерживать борьбу с терроризмом, а не его финансирование», - говорится в статье.
Премьер указал, что ликвидация ХАМАС необходима, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. В статье также подчеркивается, что для «демилитаризации» сектора Газа потребуется установить временную «зону безопасности» по периметру Газы, а также начать досмотры на границе с Египтом, чтобы предотвратить провоз оружия в анклав.
Так, конфликт в секторе Газа набирает обороты. Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании фракции «Ликуд» в кнессете, сообщил, что 25 декабря посетил сектор Газа и встретился с резервистами.
«Все просили меня только об одном: чтобы мы не останавливались и продолжали идти до конца», - сказал он.
Нетаньяху также заявил, что война против ХАМАС далека от завершения. Израиль, указал он, не собирается останавливаться и продолжит сражаться, так как без продолжения боевых действий нельзя освободить свыше 100 заложников, остающихся у ХАМАС. Премьер также пообещал, что военные действия в ближайшее время снова будут расширены.
Между тем США продолжают выступать на стороне Израиля. Издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер планирует посетить Вашингтон 26 декабря, чтобы провести переговоры о следующем этапе войны в Газе. Согласно данным, Дермер встретится с советником Белого дома по нацбезопасности Джейком Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном и членами Конгресса США.
Ожидается, что с ними Дермер обсудит планы по окончательному завершению боевых действий в анклаве и переходу на «фазу низкой интенсивности войны». Axios отмечает, что перейти к «низкой интенсивности войны» Израиль планирует к концу января. Также указывается, что Дермер обсудит вопрос запасов израильского оружия и просьбу к США ускорить поставки.
Таким образом, по данным израильского Минобороны, за два месяца конфликта в Израиль было доставлено более 10 тысяч тонн вооружений и оборудования для нужд армии. Израильский канал «12-й ТВ-канал» сообщал, что свыше 10 тысяч тонн вооружений и военной техники поставили США на 244 транспортных самолетах и 20 кораблях.
Bloomberg сообщал, что среди запросов израильской стороны в ноябре были, в частности, две тысячи ракет Hellfire с лазерным наведением для вертолетов Apache AH-64, 57 тысяч 155-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов и 20 тысяч винтовок М4А1.
Между тем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа. Начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявлял, что у армии есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге Газы так же эффективно, как и на севере.
Многие страны призывают Израиль и ХАМАС к заключению мирного соглашения. В частности, аналитики Саудовской Аравии создали и передали в МИД Франции мирный план урегулирования конфликта посредством остановки боевых действий в Газе.
«Конфиденциальный документ, разработанный аналитическим центром в Эр-Рияде, излагает план по прекращению кризиса в секторе Газа», - сообщила газета Le Monde со ссылкой на соответствующий документ.
Согласно плану, военное руководство ХАМАС предлагается «эвакуировать» в Алжир из-за дружественных взаимоотношений страны с главными спонсорами движения — Ираном и Катаром. Кроме того, предлагается сформировать «переходный совет», который объединит главные партии — ХАМАС, «Исламский джихад» и Фатх и на четыре года назначить его ответственным за управление регионом для организации парламентских и президентских выборов.
По последним данным властей, число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 20 674, число раненых достигло 54 536. В Израиле погибли порядка 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, пострадали свыше пяти тысяч, передает «Радиоточка НСН».
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