Глава «АдГ» призвала депортировать украинских беженцев из Германии

По ее словам, более миллиона украинцев должны вернуться на родину и перестать получать выплаты в ФРГ. Политик указала, что стране это «больше не по карману». Прежде всего речь идет о молодых украинцах призывного возраста. Она заявила, что выплаты должны прекратиться и на поддержку украинского конфликта. Вайдель предложила выдвинуть требования» Украине о возврате средств.

Ранее «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на Мерца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

