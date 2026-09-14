Глава «АдГ» призвала депортировать украинских беженцев из Германии
Необходимо прекратить выплаты гражданам Украины и возмещение средств за поддержку, которую немцы оказали Киеву, заявила YouTube-каналу AUF1 сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.
По ее словам, более миллиона украинцев должны вернуться на родину и перестать получать выплаты в ФРГ. Политик указала, что стране это «больше не по карману». Прежде всего речь идет о молодых украинцах призывного возраста. Она заявила, что выплаты должны прекратиться и на поддержку украинского конфликта. Вайдель предложила выдвинуть требования» Украине о возврате средств.
Ранее «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на Мерца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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