Министр обороны Израиля анонсировал комплексную атаку на сектор Газа
Министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал о следующей фазе операции в секторе Газа, сообщают СМИ.
По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесет комплексный удар по сектору Газа. В атаке будут задействованы морские, воздушные и сухопутные силы, уточнил он.
Накануне глава военного ведомства заявил, что предстоящая наземная операция в Газе может занять до трех месяцев. Ее итогом должно стать уничтожение палестинского движения ХАМАС, подчеркнул Галант.
Пресс-служба ЦАХАЛ в понедельник сообщила, что ХАМАС удерживает 222 заложника. В Иерусалиме утверждали, что могут отменить наземную операцию, если боевики движения отпустят заложников и сдадутся, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru