Министр обороны Израиля анонсировал комплексную атаку на сектор Газа

По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесет комплексный удар по сектору Газа. В атаке будут задействованы морские, воздушные и сухопутные силы, уточнил он.

Накануне глава военного ведомства заявил, что предстоящая наземная операция в Газе может занять до трех месяцев. Ее итогом должно стать уничтожение палестинского движения ХАМАС, подчеркнул Галант.

Пресс-служба ЦАХАЛ в понедельник сообщила, что ХАМАС удерживает 222 заложника. В Иерусалиме утверждали, что могут отменить наземную операцию, если боевики движения отпустят заложников и сдадутся, отмечает «Радиоточка НСН».

