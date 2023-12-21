Израиль заявил об уничтожении туннелей в «элитном квартале» ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила сеть туннелей в «элитном квартале» палестинского движения ХАМАС в городе Газа. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил страны.

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В ликвидации сети туннелей участвовало инженерное подразделение «Яалом». Отмечается, что коммуникации были встроены в элитный жилой комплекс в Газе.

Накануне армия Израиля заявила, что полностью контролирует «элитный квартал». Во время боевых действий там располагалось административное и военное руководство ХАМАС.

Палестинское движение отказалось от предложения Израиля о недельном прекращении огня в обмен на освобождение нескольких десятков заложников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ХамасСектор ГазаИзраиль

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