Банки не будут пересматривать ставки по депозитам и кредитам после сохранения ключевой ставки
Российские банки не намерены пересматривать ставки по депозитам и кредитам после решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14%, сообщают «Ведомости».
Об этом сообщили представители ВТБ, «Альфа-банка», ПСБ, банка «Дом.РФ» и «Новикомбанка».Как заявила руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова, ставки по вкладам уже отражают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Однако ставки по банковским депозитам могут несколько вырасти на коротких сроках, так как финансовые организации будут учитывать возможность продолжительной паузы в цикле смягчения монетарной политики. Также могут вырасти ставки по накопительным счетам.
Ранее россиянам объяснили решение Центробанка по ключевой ставке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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