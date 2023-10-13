Фосфор, блокада, погибшие дети: Израиль готовит операцию в Газе, Нетаньяху предрекают отставку
Армия обороны Израиля опубликовала обращение к жителям Газы, в котором предлагает им эвакуироваться. Россия осудила атаки Израиля по Сирии, пока в США спорят о судьбе Нетаньяху после неожиданной эскалации в регионе.
Израиль продолжает обстреливать сектора Газа, новый виток эскалации ожидается 13 октября.
ЭВАКУАЦИЯ ГАЗЫ И АТАКА ПО СИРИИ
В ООН сообщили, что страна проинформировала организацию о том, что 1,1 млн палестинцев должны переселиться на юг Газы в течение суток. ООН же призывает отменить любой приказ, который приведет к депортации граждан и поставит гуманитарную ситуацию в регионе на грань катастрофы, передает РИА Новости.
Армия обороны Израиля уже опубликовала обращение к жителям Газы, в котором предлагает им эвакуироваться на юг «в целях их собственной безопасности».
До этого Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов, электричества, медикаментов и топлива.
А 12 октября сирийские СМИ сообщили об ударе Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо. Утверждается, что таким образом страна ответила на поставки вооружения для ХАМАС.
Издание Israel Hayom сообщает, что офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху запретил официальным лицам комментировать эту информацию.
При этом агентство Yediotnews приводит заявление Армии обороны Израиля, которая подтвердила удары по объектам в Сирии.
«Мы атаковали аэропорты в Алеппо и Дамаске в ответ на пуски ракет по израильской территории», - говорится в СМИ. При этом в официальных каналах израильской армии об атаках по сирийским аэропортам не сообщалось.
МИД России уже выступил с официальным заявлением, назвав атаку Израиля по аэропортам грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права.
«В условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта подобные силовые акции чреваты крайне опасными последствиями», - предупредили в ведомстве.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во всем происходящем обвинила США. По ее словам, Вашингтон «сделал все, что мог» в ситуации вокруг палестино-израильской эскалации, а остальному миру придется теперь это «разгребать».
ПРОВАЛ США И ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
Ранее российский лидер Владимир Путин выразил сожаление в связи с обострением в Израиле, назвав это ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке.
Путин также обратил внимание на то, что США почти не применяют международные инструменты по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон практически монополизировал процесс. Кроме того, президент подчеркнул, что Соединенные Штаты пытались подменить решение политических проблем «материальными подачками» Палестине.
Также он указал на «поселенческую политику» Израиля как на одну из причин взрыва насилия в регионе и призвал обе стороны конфликта «оставить в покое» женщин и детей.
«Если уж мужчины решили между собой бороться, пусть борются. Детей, женщин оставьте в покое», - сказал он.
Судьба детей в Газе волнует не только Россию, мировое сообщество обеспокоено тем, что удары не щадят мирных жителей.
При этом экс-премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль не наносит удары по мирным жителям, но резко ответил на вопрос журналиста о судьбах детей, которые оказались в полной блокаде.
«Если кто-то в мире хочет обеспечить их электричеством - пожалуйста, но я не буду подавать воду и электричество моему врагу», - раздраженно объяснил он.
До этого израильские военные сообщали об обнаружении множества мирных жителей на юге Израиля после нападения на него участников ХАМАС. Спасатели рассказали журналистам телеканала i24NEWS, что были найдены около 40 тел младенцев и детей. Утверждалось, что у некоторых из них якобы были отрезаны головы. ХАМАС обвинения отверг.
Правозащитников все больше волнует вопрос, какие методы и оружие используют стороны в противостоянии. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) накануне выступила с заявлением, что армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газы применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором.
«На основании проверенных видеозаписей и показаний очевидцев Human Rights Watch установила, что израильские войска использовали белый фосфор в ходе военных операций в Ливане и Газе 10 и 11 октября 2023», - сообщили там.
Отмечается, что подобные шаги недопустимы, так как приводят к гибели мирного населения в условиях густонаселенности районов Газы.
Минздрав Палестины сообщает, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 1537, пострадали более 6,6 тысяч человек. В Израиле в результате нападения ХАМАС погибли 1300 человек, еще около 3300 пострадали.
НАЗЕМНАЯ ОПЕРАЦИЯ И КОНЕЦ НЕТАНЬЯХУ
Эксперты же предупреждают, что война не закончится в ближайшее время, так как Израиль, вероятно, готовится к наземной операции в Газе.
13 октября в Израиль прибудут глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Метсола. Сегодня же туда в знак солидарности прилетит шеф Пентагона Ллойд Остин. До этого выразить обеспокоенность и поддержку в Израиль приехал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Но не все в США заняли сторону Израиля. Например, бывший президент США и кандидат на новый президентский срок Дональд Трамп пожелал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху отставки.
«Источники говорят, что Трамп в своих комментариях выражал сильное желание того, чтобы Нетаньяху ушел с поста к тому времени, как Трамп может заступить на должность в 2025 году», - пишет журнал Rolling Stones.
А американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш накануне сообщил со ссылкой на неназванного «ветерана израильских структур безопасности», что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден покинуть свой пост после завершения конфликта с ХАМАС.
«Нетаньяху пришел конец. Он ходячий мертвец. Он останется на своем посту до тех пор, пока не прекратится стрельба, может быть, еще месяц или два», - пишет он.
По данным собеседник Херша, Катар якобы отправлял радикалам из ХАМАС «сотни миллионов» долларов с одобрения Израиля, так как Нетаньяху считал, что ему будет легче контролировать ХАМАС, чем Палестинскую национальную администрацию.
Аналитики отмечают, что эскалация палестино-израильского конфликта стала неожиданностью для НАТО.
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