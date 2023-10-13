Фосфор, блокада, погибшие дети: Израиль готовит операцию в Газе, Нетаньяху предрекают отставку

Израиль продолжает обстреливать сектора Газа, новый виток эскалации ожидается 13 октября.

ЭВАКУАЦИЯ ГАЗЫ И АТАКА ПО СИРИИ

В ООН сообщили, что страна проинформировала организацию о том, что 1,1 млн палестинцев должны переселиться на юг Газы в течение суток. ООН же призывает отменить любой приказ, который приведет к депортации граждан и поставит гуманитарную ситуацию в регионе на грань катастрофы, передает РИА Новости.

Армия обороны Израиля уже опубликовала обращение к жителям Газы, в котором предлагает им эвакуироваться на юг «в целях их собственной безопасности».

До этого Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов, электричества, медикаментов и топлива.

А 12 октября сирийские СМИ сообщили об ударе Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо. Утверждается, что таким образом страна ответила на поставки вооружения для ХАМАС.

Издание Israel Hayom сообщает, что офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху запретил официальным лицам комментировать эту информацию.