«Оставьте в покое женщин и детей!»: Путин назвал причины войны в секторе Газа

Российский лидер Владимир Путин указал на «поселенческую политику» Израиля как на одну из причин взрыва насилия в регионе. Он призвал обе стороны в Израиле «оставить в покое» женщин и детей.

«Если уж мужчины решили между собой бороться, пусть борются. Детей, женщин оставьте в покое», - сказал он.

Глава государства отметил, что палестинская проблема в сердце каждого мусульманина и воспринимается как несправедливость. По его словам, Израиль занял часть исконно палестинских земель, в том числе с использованием военной силы. При этом Путин указал, что при создании Израиля речь шла и о создании сразу суверенной Палестины, однако этого не случилось.