«Оставьте в покое женщин и детей!»: Путин назвал причины войны в секторе Газа
Российский лидер Владимир Путин указал на «поселенческую политику» Израиля как на одну из причин взрыва насилия в регионе. Он призвал обе стороны в Израиле «оставить в покое» женщин и детей.
«Если уж мужчины решили между собой бороться, пусть борются. Детей, женщин оставьте в покое», - сказал он.
Глава государства отметил, что палестинская проблема в сердце каждого мусульманина и воспринимается как несправедливость. По его словам, Израиль занял часть исконно палестинских земель, в том числе с использованием военной силы. При этом Путин указал, что при создании Израиля речь шла и о создании сразу суверенной Палестины, однако этого не случилось.
Кроме того, президент подчеркнул, что Соединенные Штаты пытались подменить решение политических проблем «материальными подачками» Палестине.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По оценке армии обороны Израиля, палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС, выпустило более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки представителей ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
После этого израильская армия обороны сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов,
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН предположил, что палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль, чтобы попытаться сорвать нормализацию отношений государства с Саудовской Аравией, передает «Радиоточка НСН».
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