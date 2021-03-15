Обидели Китай. Украинская национализация аукнулась в Крыму
В Верховной Раде уверены, что поездка китайских бизнесменов на полуостров - это "ответка" на национализацию важного промышленного предприятия, в которое были вложены китайские деньги.
В Крым прибыла делегация китайских бизнесменов, которая выразила заинтересованность в рекреационных возможностях полуострова и продукции его агропромышленного сектора.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович немедленно связал это событие с национализацией украинским правительством машиностроительной компании «Мотор Сич». Он заявил об изменении политики Китая по крымскому вопросу: как известно, до сих пор власти Китая чётко соблюдали нейтралитет.
Как сообщалось в пятницу, украинские власти решили национализировать завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич». Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что завод собираются вернуть в госсобственность законным, конституционным способом в ближайшее время.
Ранее в начале 2016 года США планировали создать на базе ведущего украинского оборонного предприятия АО «Мотор Сич», производящего авиадвигатели и промышленные газотурбинные установки, новый оборонный холдинг. Однако в дальнейшем уже в том же 2016 году в него начали вкладывать деньги китайские инвесторы. Сейчас де-факто им принадлежит 75 процентов акций компании, однако официально сделка не оформлена из-за блокировки украинских властей.
Отношения «Мотор Сич» и России после событий на украинском майдане в конце 2014 года были пересмотрены. Так, «Мотор Сич» в конце 2014 года полностью приостановила поставки в Россию малоразмерных газотурбинных двигателей для крылатых ракет, однако в феврале текущего года сообщалось, что Украина продолжает экспортировать продукцию военного назначения для нужд Министерства обороны России, несмотря на законодательные запреты, которые действуют более пяти лет.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко отметил в эфире НСН, что торговля военными материалами двойного назначения между Украиной и Россией шла постоянно, несмотря на запреты, в том числе, при Порошенко, а двусторонний товарооборот между Россией и Украиной растёт по всем направлениям по инициативе Киева.
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