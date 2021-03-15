Обидели Китай. Украинская национализация аукнулась в Крыму

Как сообщалось в пятницу, украинские власти решили национализировать завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич». Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что завод собираются вернуть в госсобственность законным, конституционным способом в ближайшее время.

Ранее в начале 2016 года США планировали создать на базе ведущего украинского оборонного предприятия АО «Мотор Сич», производящего авиадвигатели и промышленные газотурбинные установки, новый оборонный холдинг. Однако в дальнейшем уже в том же 2016 году в него начали вкладывать деньги китайские инвесторы. Сейчас де-факто им принадлежит 75 процентов акций компании, однако официально сделка не оформлена из-за блокировки украинских властей.