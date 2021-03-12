СНБО: завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» вернется в собственность Украины

Украинские власти решили национализировать завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич», сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

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По его словам, завод собираются вернуть в госсобственность законным, конституционным способом. Как ожидается, это произойдет в ближайшее время. Подробности не сообщаются.

«Мотор Сич» - один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок. Китайские инвесторы начали вкладывать деньги в предприятие в 2016 году. Сейчас де-факто им принадлежит 75 процентов акций компании, однако официально сделка не оформлена из-за блокировки украинских властей.

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ФОТО: www.rp.mk.ua
ТЕГИ:БизнесУкраина
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