СНБО: завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» вернется в собственность Украины
Украинские власти решили национализировать завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич», сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.
По его словам, завод собираются вернуть в госсобственность законным, конституционным способом. Как ожидается, это произойдет в ближайшее время. Подробности не сообщаются.
«Мотор Сич» - один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок. Китайские инвесторы начали вкладывать деньги в предприятие в 2016 году. Сейчас де-факто им принадлежит 75 процентов акций компании, однако официально сделка не оформлена из-за блокировки украинских властей.
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