В Раде прокомментировали визит китайской делегации в Крым

«Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», — написал депутат.

Крым привлекает инвесторов своим рекреационным потенциалом, кроме того, бизнесменов из КНР интересует крымское вино, кондитерские изделия и продукция АПК, считает министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко, сообщает РИА Новости.

Украинские власти решили национализировать завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич», сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

По его словам, завод собираются вернуть в госсобственность законным, конституционным способом. Как ожидается, это произойдет в ближайшее время. Подробности не сообщаются.

