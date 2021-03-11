Саакашвили: У Украины репутация «кидалова»
Инвесторов из-за рубежа на Украине «обдирают до нитки», заявил бывший президент Грузии, глава исполкома украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».
По словам политика, на Украине почти нет иностранных инвестиций, их доля в ВВП страны — менее 2%. При этом «настоящих», живых вложений, необходимых для создания рабочих мест для граждан Украины — меньше 0,2%, отмечает РИА ФАН.
«У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают. <…> Обдирают до нитки», — цитирует Саакашвили Ura.ru.
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