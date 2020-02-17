Украину уличили в военных поставках России. Причём тут Зеленский?
Украинский и российский политолог Ростислав Ищенко прокомментировал НСН сообщения об экспорте Киевом продукции для Минобороны РФ.
Украина продолжает экспортировать продукцию военного назначения для нужд Министерства обороны России, несмотря на законодательные запреты, которые действуют более пяти лет. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на данные «Национального промышленного портала». В частности, утверждается, что Украина в феврале поставила два турбореактивных двигателя «Таганрогскому авиационного научно-техническому комплексу имени Г. М. Бериева». Они предназначались для поисково-спасательного самолета-амфибии Бе-200ЧС военно-морского флота России.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко отметил в эфире НСН, что это никак не связано с приходом к власти на Украине Владимира Зеленского.
«Торговля военными материалами двойного назначения между Украиной и Россией шла постоянно, несмотря на запреты, в том числе, при Порошенко. Потом, экспортирует не Зеленский, а, насколько я понимаю, одно из частных украинских предприятий. Существует запрет на военное, военно-техническое сотрудничество с Россией.
Торговля военными материалами двойного назначения между Украиной и Россией шла постоянно, в том числе, при Порошенко
Однако они могли оформить сделку по другому разряду. Разрешение на поставку тоже выдавал не Зеленский, если она осуществлялась легально. Интересно, что двусторонний товарооборот между Россией и Украиной растёт по всем направлениям, кстати, по инициативе Киева. Тенденция сохраняется, но это не зависит от Зеленского», - подчеркнул собеседник НСН.
Указ о запрете экспорта в Россию товаров военного и двойного назначения тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал в августе 2014 года. До этого Россия была основным покупателем украинской военной продукции, в частности, комплектующих.
Так, предприятие «Мотор Сич» в Запорожье выпускало почти 70% двигателей для российских вертолетов, а в Николаеве производились газотурбинные моторы для российских военных кораблей. После введения запрета экспорт вооружений из Украины сократился в четыре раза.
Ранее стало известно, что украинский государственный концерн «Укроборонпром» поднялся в рейтинге мировых торговцев оружием SIPRI TOP-100 Стокгольмского международного института исследований проблем мира. Объём продаж «Укроборонпрома» в 2018 году составил 1,3 миллиарда долларов, это 71-я позиция в рейтинге.
В министерстве обороны России уже поднимали вопрос о замене украинских авиационных двигателей, например, на франко-российскую силовую установку. Однако предложение не прошло, поскольку комплектующие к ней производят в государствах - членах НАТО.
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