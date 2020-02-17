Украину уличили в военных поставках России. Причём тут Зеленский?

Украина продолжает экспортировать продукцию военного назначения для нужд Министерства обороны России, несмотря на законодательные запреты, которые действуют более пяти лет. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на данные «Национального промышленного портала». В частности, утверждается, что Украина в феврале поставила два турбореактивных двигателя «Таганрогскому авиационного научно-техническому комплексу имени Г. М. Бериева». Они предназначались для поисково-спасательного самолета-амфибии Бе-200ЧС военно-морского флота России.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко отметил в эфире НСН, что это никак не связано с приходом к власти на Украине Владимира Зеленского.

«Торговля военными материалами двойного назначения между Украиной и Россией шла постоянно, несмотря на запреты, в том числе, при Порошенко. Потом, экспортирует не Зеленский, а, насколько я понимаю, одно из частных украинских предприятий. Существует запрет на военное, военно-техническое сотрудничество с Россией.