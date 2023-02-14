Херш сообщил, что американские СМИ освещают украинский конфликт не точно
Освещение конфликта вокруг Украины ведущими американскими СМИ не соответствует тому, что происходит на самом деле, сообщил в эфире подкаста War Nerd американский публицист Сеймур Херш, известный по расследованию о взрывах на «Северных потоках».
Он упомянул такие издания, как The New York Times и The Washington Post. «Я слышу о том, что происходит, от моих друзей и контактов. Это отличается от того, о чем я читаю в прессе», — заявил журналист.
На вопрос ведущего, значат ли его слова, что конфликт развивается не лучшим образом для Украины, как пытаются представить СМИ в США, он ответил утвердительно. «У России еще более 350 тыс. регулярных военнослужащих, которые даже не участвуют в конфликте», — заявил Херш.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после публикации расследований журналиста Сеймура Херша из США, а также других представителей СМИ о причастности Вашингтона к терактам на «Северных потоках», нужно созвать экстренный саммит Североатлантического альянса.
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