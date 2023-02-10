МИД КНР: США должны объясниться после расследования Херша

«Если расследование подтверждает реальные факты, с этим нельзя так смириться. За подобные действия необходимо понести ответственность», - подчеркнула дипломат.

Также она отметила, что вывод из строя газопроводов негативно сказался на мировом энергетическом рынке и глобальной экологической среде.

Ранее, как сообщала НСН, американский журналист заявил, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США.

