МИД КНР: США должны объясниться после расследования Херша
В Белом доме должны дать свои объяснения мировому сообществу после публикаций журналистского расследования Сеймура Херша о том, что именно США причастны к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает ТАСС.
«Если расследование подтверждает реальные факты, с этим нельзя так смириться. За подобные действия необходимо понести ответственность», - подчеркнула дипломат.
Также она отметила, что вывод из строя газопроводов негативно сказался на мировом энергетическом рынке и глобальной экологической среде.
Ранее, как сообщала НСН, американский журналист заявил, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США.
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