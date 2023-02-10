МИД КНР: США должны объясниться после расследования Херша

В Белом доме должны дать свои объяснения мировому сообществу после публикаций журналистского расследования Сеймура Херша о том, что именно США причастны к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает ТАСС.

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«Если расследование подтверждает реальные факты, с этим нельзя так смириться. За подобные действия необходимо понести ответственность», - подчеркнула дипломат.

Также она отметила, что вывод из строя газопроводов негативно сказался на мировом энергетическом рынке и глобальной экологической среде.

Ранее, как сообщала НСН, американский журналист заявил, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2СШАКНРМИД
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