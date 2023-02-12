Захарова призвала НАТО собрать экстренный саммит после расследований о «Северных потоках»

После публикации расследований журналиста Сеймура Херша из США, а также других представителей СМИ о причастности Вашингтона к терактам на «Северных потоках» нужно созвать экстренный саммит Североатлантического альянса, сообщила в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Ну что? Где натовские специалисты по новичкам и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них хайли лайкли есть факты? Они никогда никаких фактов никому не предъявляли. Тут фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами. Так когда же соберется экстренный саммит НАТО для разбора ситуации?», — заявила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что выводы Херша должны стать предметом международного расследования.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2НАТОМария Захарова
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