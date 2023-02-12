Захарова призвала НАТО собрать экстренный саммит после расследований о «Северных потоках»

«Ну что? Где натовские специалисты по новичкам и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них хайли лайкли есть факты? Они никогда никаких фактов никому не предъявляли. Тут фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами. Так когда же соберется экстренный саммит НАТО для разбора ситуации?», — заявила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что выводы Херша должны стать предметом международного расследования.

