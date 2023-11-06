ХАМАС призвал ООН посетить больницы Газы
Военное крыло движения ХАМАС призвало генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша создать международный комитет для проверки больниц в секторе Газа, чтобы опровергнуть сообщения Израиля об использовании зданий для укрытий, сообщает РИА Новости.
По данным ХАМАС, израильская армия ранее заявляла, что под несколькими медицинскими учреждениями в секторе Газа построены туннели.
Отмечается, что все больницы анклава открыты для посещения журналистами и международными организациями.
Ранее Нетаньяху отстранил министра, допустившего ядерный удар по Газе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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