ХАМАС призвал ООН посетить больницы Газы

Военное крыло движения ХАМАС призвало генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша создать международный комитет для проверки больниц в секторе Газа, чтобы опровергнуть сообщения Израиля об использовании зданий для укрытий, сообщает РИА Новости.

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По данным ХАМАС, израильская армия ранее заявляла, что под несколькими медицинскими учреждениями в секторе Газа построены туннели.

Отмечается, что все больницы анклава открыты для посещения журналистами и международными организациями.

Ранее Нетаньяху отстранил министра, допустившего ядерный удар по Газе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ИзраильСектор ГазаООН

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