В Россию в 2025 году въехали свыше 16 тысяч украинцев

Более 16 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на статистические данные.

По данным агентства, в Россию въехали 16225 украинцев. Отмечается, что 15338 из них совершили частные визиты, 652 — деловые, 57 человек прибыли как туристы, 21 - совершили транзитный проезд.

Как пишет РИА Новости, 15475 украинцев прибыли в Россию авиатранспортом, 705 - на автомобиле, 45 — пешком.

Между тем украинские власти разрешили выезжать из страны всем мужчинам в возрасте 18-22 лет. По данным СМИ, после вступления решения в силу Украину покинули почти 9 тысяч человек за 16 часов, пишет 360.ru.

