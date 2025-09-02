Генпрокуратура запретила деятельность британской НПО Royal United Services Institute
Генпрокуратура России запретила деятельность неправительственной организации The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies из Великобритании. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в Генпрокуратуре, НПО существует с 1831 года и позиционирует себя как старейший независимый аналитический центр, специализирующийся на исследованиях в области обороны, глобальной безопасности, международных отношений.
«Финансируется органами власти Великобритании, Еврокомиссией, нежелательными в нашей стране организациями. Значительная часть материалов и мероприятий посвящена исследованиям политической и военной сфер России», - подчеркивает ведомство.
Участники структуры проводят тренинги и семинары, на которых под видом «противостояния российской угрозе» обсуждают боевые и разведывательные действия РФ, методику ведения боев и развитие новых видов вооружений. Кроме того, члены НПО публикуют статьи с обвинениями в адрес Москвы в «стремлении аннексировать Европу, дискредитации Запада, вмешательстве в выборные процессы других стран». Риторика организации обострилась после начала специальной военной операции, она начала призывать к поддержке Украины и ужесточению санкций в отношении России.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность организации International Baccalaureate, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин встретился с лидерами Китая и Монголии
- «Роскосмос» анонсировал запуск грузового корабля «Прогресс МС-32»
- В Россию в 2025 году въехали свыше 16 тысяч украинцев
- Генпрокуратура запретила деятельность британской НПО Royal United Services Institute
- «Старые новости»: Джуд Лоу в роли Путина не помог «Кремлевскому волшебнику»
- В Приамурье после аварии с автобусом госпитализировали 19 человек
- Заманивать деньгами? Шаинский заявил об исчезновении поэтов-песенников в России
- «Спаслись не все»: Как музыкальные фестивали России пережили «лето отмен» 2025 года
- В Кремле заявили о формировании новой политической системы
- Трамп сделает заявление на необъявленную тему
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru