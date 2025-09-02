Генпрокуратура запретила деятельность британской НПО Royal United Services Institute

Генпрокуратура России запретила деятельность неправительственной организации The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies из Великобритании. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Генпрокуратуре, НПО существует с 1831 года и позиционирует себя как старейший независимый аналитический центр, специализирующийся на исследованиях в области обороны, глобальной безопасности, международных отношений.

«Финансируется органами власти Великобритании, Еврокомиссией, нежелательными в нашей стране организациями. Значительная часть материалов и мероприятий посвящена исследованиям политической и военной сфер России», - подчеркивает ведомство.

Участники структуры проводят тренинги и семинары, на которых под видом «противостояния российской угрозе» обсуждают боевые и разведывательные действия РФ, методику ведения боев и развитие новых видов вооружений. Кроме того, члены НПО публикуют статьи с обвинениями в адрес Москвы в «стремлении аннексировать Европу, дискредитации Запада, вмешательстве в выборные процессы других стран». Риторика организации обострилась после начала специальной военной операции, она начала призывать к поддержке Украины и ужесточению санкций в отношении России.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность организации International Baccalaureate, напоминает 360.ru.

