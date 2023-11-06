Журналист Херш: Нетаньяху отказал США в приостановке боевых действий в любом виде
6 ноября 202304:01
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху отказал американским властям в приостановке огня в секторе Газа, даже в формате гуманитарной паузы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление журналиста из США, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша.
По его словам, режим прекращения огня Иерусалим воспринял как «перерыв в бомбардировках».
Ранее Нетаньяху отстранил министра, допустившего ядерный удар по Газе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru