Трамп сделает заявление на необъявленную тему

Президент США Дональд Трамп во вторник выступит с заявлением из Белого дома. Об этом говорится в распространенном графике политика.

«В два часа дня (21.00 мск) президент делает заявление», - указано в расписании.

Выступление Трампа пройдет в Овальном кабинете. Тема заявления главы государства не уточняется. К освещению выступления допустят пул журналистов Белого дома.

Ранее Дональд Трамп дал первый комментарий после появившихся слухов о его смерти. Как отметил американский президент, он «никогда не ощущал себя так хорошо в своей жизни», пишет Ura.ru.

