Трамп сделает заявление на необъявленную тему
Президент США Дональд Трамп во вторник выступит с заявлением из Белого дома. Об этом говорится в распространенном графике политика.
«В два часа дня (21.00 мск) президент делает заявление», - указано в расписании.
Выступление Трампа пройдет в Овальном кабинете. Тема заявления главы государства не уточняется. К освещению выступления допустят пул журналистов Белого дома.
Ранее Дональд Трамп дал первый комментарий после появившихся слухов о его смерти. Как отметил американский президент, он «никогда не ощущал себя так хорошо в своей жизни», пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Заманивать деньгами? Шаинский заявил об исчезновении поэтов-песенников в России
- «Спаслись не все»: Как музыкальные фестивали России пережили «лето отмен» 2025 года
- В Кремле заявили о формировании новой политической системы
- Трамп сделает заявление на необъявленную тему
- ПВО уничтожила 13 беспилотников в Ростовской области
- ФСБ задержала жителя Забайкалья за госизмену
- «Сбербанк» предотвратил хищения у россиян на 240 млрд рублей
- Чукотка признана самым безопасным регионом
- Семейная ипотека недоступна жителям почти половины регионов
- Банки начали проверять операции в банкоматах на признаки мошенничества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru