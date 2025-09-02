«Старые новости»: Джуд Лоу в роли Путина не помог «Кремлевскому волшебнику»
Западная пресса оценила фильм неоднозначно, передает из Венеции спецкор НСН Марина Латышева.
«Кремлевский волшебник» - адаптация бестселлера итальянского писателя Джулиано Да Эмполи, снятая французом Оливье Ассайасом, обладателем наград Венеции и Канн. Интерес к проекту был огромный — британская звезда Джуд Лоу играет в нем президента России Владимира Путина, которого в кадре называют просто «царь». Главный герой, впрочем, не он, а авангардный режиссер, а затем политтехнолог Вадим Баранов (персонаж выдуманный, но считается, что его прототип — экс-помощник президента России Владислав Сурков). Вышедший в отставку, Баранов (его играет Пол Дано) приглашает к себе в подмосковный дом американского профессора, приехавшего в Россию изучать наследие Евгения Замятина, и рассказывает ему о том, что на самом деле происходило в российской политике в последние три десятка лет.
Фильм участвует в конкурсе фестиваля, но призовые перспективы у него туманны. Премьера прошла хорошо, под финальные овации публики. Джуд Лоу в белом смокинге обнимал режиссера, Пол Дано сдержанно улыбался, Алисия Викандер (игравшая возлюбленную главного героя ) даже утирала слезу. Но в рейтинге международной критики «Кремлевский волшебник» пока располагается в середине таблицы. Лидируют в этом рейтинге адаптация культового романа Мэри Шелли «Франкенштейн» от мексиканского режиссера Гильермо дель Торо и документальное полотно о жизни в окрестностях Везувия «Под облаками» итальянца Джанфранко Рози. А аутсайдеры, по мнению фестивальной критики, — драма о писателе и его компромиссе с реальностью «За работой» француженки Валери Донзелли и американское драмеди «Джей Келли» Ноа Баумбаха с Джорджем Клуни в образе стареющей кинозвезды.
Разумеется, пресса активно обсуждает «Кремлевского волшебника». Отзывы о нем разные. Знаменитое американское издание о кино The Hollywood Reporter пишет, что фильм - «...безусловно, скорее правдоподобная, хотя и немного шокирующая история, показывающая, как Баранов использовал свои медиа-навыки для создания мифа о Владимире Путине».
Другое индустриальное медиа Indie Wire, наоборот, считает это кино посредственным: «Тур Ассайаса по темным коридорам Кремля - не триллер, не комедия, и вряд ли он начнет революцию, несмотря на жестокую встряску финального кадра». Ему вторит и британская газета The Guardian: « «Кремлевский волшебник» кажется бессмысленным в своем осознанном цинизме, вплоть до глупого, незаслуженного всплеска насилия в самом конце».
Кажется, резче многих выступило важное аналитическое интернет-медиа IONCinema:
«Из множества существенных проблем, серьезно затрудняющих просмотр, самой вопиющей является то, насколько невероятно глупыми режиссер считает своих зрителей. Персонажи свободно интерпретируют для нас смысл каждой детали, словно профессора, читающие лекции. Добавьте к этому густую кашу из акцентов от преимущественно англоязычных исполнителей во главе с шокирующе неподходящим Полом Дано, и это завершает рецепт одного из самых больших провалов уважаемого режиссера».
Впрочем, актерскую игру Джуда Лоу в основном хвалят.
«Лоу с горящими глазами играет Путина, полностью беря под свой контроль фильм, в его исполнении Путин не жаждет власти (власть имущие сами приходят к нему), но верит, что именно грубая власть, исходящая сверху, – это то, чего ждет русский народ», - отмечает самое известное в мире издание о кино Variety. И резюмирует, что проект в целом не получился: «Хотелось бы сказать, что «Кремлевский волшебник» такой же захватывающий, как Путин в исполнении Лоу... Но фильм слишком обрывистый и, несмотря на две блестящие актерские работы, ему так и не удается найти мощный драматический центр. По сути, это просто визуализация истории прихода Путина к власти... большая часть из этого – старые новости».
