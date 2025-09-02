«Старые новости»: Джуд Лоу в роли Путина не помог «Кремлевскому волшебнику»

Фильм участвует в конкурсе фестиваля, но призовые перспективы у него туманны. Премьера прошла хорошо, под финальные овации публики. Джуд Лоу в белом смокинге обнимал режиссера, Пол Дано сдержанно улыбался, Алисия Викандер (игравшая возлюбленную главного героя ) даже утирала слезу. Но в рейтинге международной критики «Кремлевский волшебник» пока располагается в середине таблицы. Лидируют в этом рейтинге адаптация культового романа Мэри Шелли «Франкенштейн» от мексиканского режиссера Гильермо дель Торо и документальное полотно о жизни в окрестностях Везувия «Под облаками» итальянца Джанфранко Рози. А аутсайдеры, по мнению фестивальной критики, — драма о писателе и его компромиссе с реальностью «За работой» француженки Валери Донзелли и американское драмеди «Джей Келли» Ноа Баумбаха с Джорджем Клуни в образе стареющей кинозвезды.

Разумеется, пресса активно обсуждает «Кремлевского волшебника». Отзывы о нем разные. Знаменитое американское издание о кино The Hollywood Reporter пишет, что фильм - «...безусловно, скорее правдоподобная, хотя и немного шокирующая история, показывающая, как Баранов использовал свои медиа-навыки для создания мифа о Владимире Путине».