ПВО уничтожила 13 беспилотников в Ростовской области

Неразорвавшийся снаряд обнаружили в одной из квартир дома в Ростове-на-Дону Крупный пожар произошел на территории промзоны в Ярославле Путин: Россия искренне стремится к развитию отношений и с Монголией, и с Китаем Российские банки приступили к анализу операций клиентов при снятии наличных в банкоматах Мужчина, который протаранил ворота генконсульства РФ в Сиднее, предстанет перед судом