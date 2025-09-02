ПВО уничтожила 13 беспилотников в Ростовской области
2 сентября 202507:29
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 13 беспилотников ВСУ в Ростовской области. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области», - отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в микрорайоне Левенцовский в Ростове-на-Дону в результате атаки дронов были повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов, пишет Ura.ru. За помощью медиков обратились трое взрослых и один ребенок.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Спаслись не все»: Как музыкальные фестивали России пережили «лето отмен» 2025 года
- В Кремле заявили о формировании новой политической системы
- Трамп сделает заявление на необъявленную тему
- ПВО уничтожила 13 беспилотников в Ростовской области
- ФСБ задержала жителя Забайкалья за госизмену
- «Сбербанк» предотвратил хищения у россиян на 240 млрд рублей
- Чукотка признана самым безопасным регионом
- Семейная ипотека недоступна жителям почти половины регионов
- Банки начали проверять операции в банкоматах на признаки мошенничества
- Стало известно о начале магнитных бурь планетарного масштаба на Земле
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru