ПВО уничтожила 13 беспилотников в Ростовской области

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 13 беспилотников ВСУ в Ростовской области. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области», - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в микрорайоне Левенцовский в Ростове-на-Дону в результате атаки дронов были повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов, пишет Ura.ru. За помощью медиков обратились трое взрослых и один ребенок.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Ростовская ОбластьБеспилотникиПВОМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры