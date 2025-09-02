В Приамурье после аварии с автобусом госпитализировали 19 человек
Автомобиль и маршрутный автобус столкнулись в Благовещенском округе Амурской области, пострадали 19 человек. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
Авария произошла на 7-м км трассы Благовещенск - Свободный около 09:00 (03:00 мск). На автодороге столкнулись машина Toyota Crown и автобус Iveco.
«Предварительно, 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, доставлены в медицинские учреждения», - отметили в Госавтоинспекции.
На месте ЧП находятся сотрудники ведомства, скорая помощь, спасательные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа столкнулись «УАЗ» и Chevrolet, пострадали три человека, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Роскосмос» анонсировал запуск грузового корабля «Прогресс МС-32»
- В Россию в 2025 году въехали свыше 16 тысяч украинцев
- Генпрокуратура запретила деятельность британской НПО Royal United Services Institute
- «Старые новости»: Джуд Лоу в роли Путина не помог «Кремлевскому волшебнику»
- В Приамурье после аварии с автобусом госпитализировали 19 человек
- Заманивать деньгами? Шаинский заявил об исчезновении поэтов-песенников в России
- «Спаслись не все»: Как музыкальные фестивали России пережили «лето отмен» 2025 года
- В Кремле заявили о формировании новой политической системы
- Трамп сделает заявление на необъявленную тему
- ПВО уничтожила 13 беспилотников в Ростовской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru