В Приамурье после аварии с автобусом госпитализировали 19 человек

Автомобиль и маршрутный автобус столкнулись в Благовещенском округе Амурской области, пострадали 19 человек. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Авария произошла на 7-м км трассы Благовещенск - Свободный около 09:00 (03:00 мск). На автодороге столкнулись машина Toyota Crown и автобус Iveco.

«Предварительно, 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, доставлены в медицинские учреждения», - отметили в Госавтоинспекции.

На месте ЧП находятся сотрудники ведомства, скорая помощь, спасательные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа столкнулись «УАЗ» и Chevrolet, пострадали три человека, пишет Ura.ru.

ФОТО: Госавтоинспекция Амурской области
