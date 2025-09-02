Новая политическая система на смену западной модели активно формируется в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают «Известия».

Говоря об эффективности новой модели функционирования политики, сформированной государствами ШОС, представитель Кремля указал, что никто не ставит целью создавать альтернативные модели.

«По мере того, как одна модель исчерпывается, исчерпывает свою эффективность, на ее, так сказать, ну не обломках, но на основах ее неэффективности выстраиваются какие-то более эффективные системы», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что сейчас этот процесс происходит, и очень активно.

Ранее Дмитрий Песков призвал отказаться от оценки международных событий с точки зрения Запада, пишет Ura.ru.

