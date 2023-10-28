ХАМАС опроверг успех наземного наступления Израиля
Сторонникам палестинского радикального движения ХАМАС минувшей ночью удалось сорвать наземную операцию Израиля. Об этом говорится в Telegram-канале движения.
«Попытка наземной атаки оккупационных сил (Израииля – прим. НСН) на сектор Газа по трем направлениям провалилась», - говорится в заявлении.
ХАМАС утверждает, что израильская сторона понесла «большие потери в живой силе и технике». Радикальное движение якобы смогло организовать для противника «засады, подготовленные палестинским сопротивлением по общему оборонительному плану», передает ТАСС.
Ранее военные истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняли ночные удары по 150 подземным объектам боевиков ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщает 28 октября официальный Telegram-канал ЦАХАЛ.
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