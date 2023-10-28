ЦАХАЛ ударила по 150 подземным целям ХАМАС в секторе Газа
Военные истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняли ночные удары по 150 подземным объектам боевиков ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщает 28 октября официальный Telegram-канал ЦАХАЛ.
Речь идет о подземных туннелях, боевых площадках и другой подземной инфраструктуре, которую используют боевики, уточняется в сообщении.
«За ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа», – отмечает ЦАХАЛ.
Также сообщается о ликвидации нескольких террористов ХАМАС.
Ранее армия обороны Израиля заявила о ликвидации главы воздушных сил палестинского движения ХАМАС, отвечавшего за противовоздушную оборону и атаки беспилотников. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ сообщили о состоянии пострадавших на шахте в Караганде
- ХАМАС опроверг успех наземного наступления Израиля
- ЦАХАЛ ударила по 150 подземным целям ХАМАС в секторе Газа
- Страх партизанской войны? Эксперты в России объяснили военную тактику Израиля в секторе Газа
- Гладков: ВСУ за сутки нанесли удары по шести населенным пунктам
- Силы ПВО перехватили шесть украинских беспилотников
- Эксперты предупредили о возможном росте ставок по рыночной ипотеке до 20%
- Исследование: Россияне совершают 60% покупок онлайн
- В результате аварии на шахте в Казахстане погибли 20 человек
- Второй круг противостояния. США и Иран конфликтуют на фоне войны в секторе Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru