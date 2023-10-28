ЦАХАЛ ударила по 150 подземным целям ХАМАС в секторе Газа

Военные истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняли ночные удары по 150 подземным объектам боевиков ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщает 28 октября официальный Telegram-канал ЦАХАЛ.

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Речь идет о подземных туннелях, боевых площадках и другой подземной инфраструктуре, которую используют боевики, уточняется в сообщении.

«За ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа», – отмечает ЦАХАЛ.

Также сообщается о ликвидации нескольких террористов ХАМАС.

Ранее армия обороны Израиля заявила о ликвидации главы воздушных сил палестинского движения ХАМАС, отвечавшего за противовоздушную оборону и атаки беспилотников. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.



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ТЕГИ:ИзраильАвиаударХамасСектор Газа

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