18 сентября астероид в тысячу раз больше челябинского приблизится к Земле

Астероид FA22 размером в два футбольных поля 18 сентября 2025 года пролетит на минимальном расстоянии от Земли, сообщает в Telegram пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии.

Астероид размером с челябинский метеорит пролетел рядом с Землей

Ближе всего к нашей планете небесный объект окажется в 10 часов утра по мск. Масса космического тела в тысячу раз больше, чем у челябинского метеорита (примерно 13 млн тонн). Средний размер – 166×290 м. Вероятность столкновения тела с Землей оценивается в ничтожные доли процента.

Увидеть пролетающий астероид невооруженным глазом или в любительский телескоп будет невозможно.

Ранее учёный объяснил, почему можно не бояться астероидов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: pixabay.com/
