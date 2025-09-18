Мерц: Без евреев у ФРГ не будет хорошего будущего
У ФРГ не может быть хорошего будущего без евреев, заявил журналистам канцлер Фридрих Мерц.
«Федеративная Республика была бы навсегда уничтожена без еврейской жизни, без еврейской культуры. Я хотел бы сегодня сказать евреям Германии: без вас у Федеративной Республики не может быть хорошего будущего», — заявил глава немецкого правительства.
Политик осудил критику Израиля, которая является предлогом для антисемитизма. При этом Мерц указал, что существование и безопасность Израиля являются неотъемлемой частью политики Берлина.
Ранее в Берлине вандалы осквернили памятник антиизраильскими надписями. Они были нанесены граффити на английском языке, а у его подножия на асфальте был нарисован палестинский флаг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
