Кологривый сыграет солиста группы «Сектор газа»

Онлайн-кинотеатр Premier работает над фильмом про музыкальную группу «Сектор газа», сообщает РИА Новости.

Никита Кологривый исполнит роль арестанта в сериале «Театральная зона»

Солиста Юрия Хоя сыграет Никита Кологривый. Показан тизер фильма, где Кологривый появился в образе известного музыканта.

Картина может появиться на экранах в 2026 году.

Ранее стало известно, что Кологривый готов сыграть Волка в киноадаптации «Ну, погоди!», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
