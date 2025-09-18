Кологривый сыграет солиста группы «Сектор газа»
18 сентября 202501:33
Онлайн-кинотеатр Premier работает над фильмом про музыкальную группу «Сектор газа», сообщает РИА Новости.
Солиста Юрия Хоя сыграет Никита Кологривый. Показан тизер фильма, где Кологривый появился в образе известного музыканта.
Картина может появиться на экранах в 2026 году.
Ранее стало известно, что Кологривый готов сыграть Волка в киноадаптации «Ну, погоди!», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
