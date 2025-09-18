Кологривый сыграет солиста группы «Сектор газа»

Между Краснодаром и Тель-Авивом запустят прямые авиарейсы В России растет заболеваемость сезонными инфекциями Минпросвещения отчиталось о «рекордном» росте популярности колледжей среди школьников Власти Афганистана отключили интернет Политолог: Лукашенко не уйдет из политики