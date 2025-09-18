Актер Дель попал в реанимацию после падения
Российский актер Театра имени Ленсовета Илья Дель, который известен по ролям в кинокартинах «Цой» и «Пророк. История Александра Пушкина», попал в реанимацию после падения, сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел на днях. В связи с травмой учреждение заменяет ближайшие постановки, в которых он был задействован. В пресс-службе театра подтвердили, что артист получил бытовую травму и находится в больнице, подчеркнув, что падение произошло не в театре.
В апреле 40-летний Дель был госпитализирован после ссоры с 26-летней подругой. В ходе конфликта актер получил ножевые ранения в грудь и руку.
