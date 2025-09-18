Зеленский назвал два сценария развития конфликта вокруг Украины
18 сентября 202502:01
В 2026 году Украине будет необходимо добиться завершения боевых действий, в противном случае понадобиться $120 млрд для обеспечения военных потребностей Киева, заявил журналистам украинский президент Владимир Зеленский.
«Но в любом случае план «А» — это завершить конфликт. План «Б» — $120 млрд, и это большой вызов», — указал глава государства.
Ранее Зеленский заявил, что россияне, их дети и внуки будут извиняться перед украинцами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
