СМИ: Украине на зиму необходимо закупить газ на $1 млрд
Украине потребуется купить на зиму газ на сумму до $1 млрд, чтобы обеспечить нужды населения для отопительного сезона, сообщает Reuters.
Как заявил член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко, сейчас имеется около 11 млрд куб. м газа — более 80% от запланированного объема в 13,2 млрд куб. м.
Экс-глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон указал, что в прошлом отопительном сезоне страна запасла 12,8 млрд куб. м газа для зимы, и этого оказалось мало.
Ранее в Верховной Раде заявили, что Украине не хватает €2,5 млрд для отопительного сезона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
