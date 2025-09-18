СМИ: Украине на зиму необходимо закупить газ на $1 млрд

Как заявил член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко, сейчас имеется около 11 млрд куб. м газа — более 80% от запланированного объема в 13,2 млрд куб. м.

Экс-глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон указал, что в прошлом отопительном сезоне страна запасла 12,8 млрд куб. м газа для зимы, и этого оказалось мало.

Ранее в Верховной Раде заявили, что Украине не хватает €2,5 млрд для отопительного сезона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

