СМИ: В Чечне сняли кортеж из люксовых авто с инициалами Кадырова
В Чечне попал на видео кортеж из нескольких десятков люксовых автомобилей, сообщает «Лента.ру».
Кадры опубликовал в Telegram российский военблогер Алексей Живов. Колонну машин, стоимость которой эксперты оценивают в миллиарды рублей, возглавляли полицейские Mercedes и внедорожники G-Class с инициалами «КРА» — Кадыров Рамзан Ахматович.
Когда была сделана запись — не уточняется. На ней видно, что в колонне едут более 10 Mercedes-Benz G-класса, несколько Rolls-Royce и четыре спорткара Lamborghini. Впереди вереницы — машины сопровождения ДПС, в числе которых — кроссовер Mercedes-AMG GLE 53. Стартовая цена пять лет назад начиналась от 6,95 миллиона рублей.
Ранее в автопарке МВД Чечни появлялись спортивные Mercedes-AMG. На ряде автомобилей из кортежа были редкие госномера с чеченским кодом региона, однако часть машин едет вовсе без номеров.
Несколько дней назад пользователи соцсетей комментировали новые фотографии сына главы Чечни. Адам Кадыров был замечен с роскошными часами Jacob&Co Epic SF24, стоимость которых превышает 496 тысяч долларов или 41 миллион рублей. Золотые часы украшены 104 бриллиантами. На снимке, молодой человек позирует в белой рубашке, брюках и шляпе. Часы надеты на его левой руке.
Ранее Адаму Кадырову вручили 26-ю медаль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
