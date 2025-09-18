Православный мессенджер «Зосима» запустят в октябре
Российский православный мессенджер «Зосима» будет доступен всем желающим 30 октября 2025 года, сообщил RTVI президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов.
Программу протестировали 2 тысячи человек. Сервис не будет конкурентом мессенджеру Max. Агапов указал, что данная платформа — что-то среднее между соцсетями «Одноклассниками» и «ВКонтакте».
«Зосима» будет адаптирована под православное сообщества. Пользователи смогут создавать профили храмов, сообщать о проблемах, связанных с церковной жизнью, и организовывать сбор донатов.
В мессенджере будут блоги священников, где они смогут делиться новостями о жизни приходов, публиковать проповеди и отвечать на вопросы верующих. В мессенджере будет запрещено ругаться матом, призывать к насилию и экстремизму.
Изначально программу планировали запустить в ноябре 2024 года. Она создавалась для связи в проекте по реставрации храмов в Ярославской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
