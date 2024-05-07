ХАМАС на первом этапе согласился освободить 33 заложника

Палестинское движение ХАМАС согласилось на трехэтапное освобождение израильских заложников, сообщает РИА Новости.

ХАМАС готово принять предложение Израиля о прекращении огня

Речь идет о 33 человек, которых должны отпустить в рамках 42 дней в обмен на ряд заключенных в израильских тюрьмах и местах содержания под стражей. Каждую пленную женщину-солдата израильской армии ХАМАС готов обменять на 50 заключенных в израильских тюрьмах согласно подготовленным движением спискам.

Кроме того, на первом этапе не менее 50 палестинских участников боевых действий выпустят на лечение за пределы сектора Газа через границу с Египтом.

Ранее председатель КНР призвал создать независимое палестинское государство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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