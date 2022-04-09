Google-переводчик автоматически предлагает заменять «дорогих русских» на «мертвых»

Сервис Google Translate в переводе фразы «дорогие русские» с английского языка начал предлагать заменять ее на «мертвых русских». Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, когда пользователь вводит фразу dear russians («дорогие русские»), программа переводчика предлагает автозамену слова dear («дорогой») на dead («мертвый»). Однако, когда фраза составляется для других национальностей алгоритм не предлагает данную автозамену.

Представители компании Google не дали официальных комментариев.

«Яндекс» с пятницы стал выделять ресурсы Google, как нарушающие российское законодательство. При поиске под ссылкой на тот или иной ресурс Google появляется надпись о том, что данная компания нарушает законодательство РФ.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:РоссияПереводчикGoogle
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