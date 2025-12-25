Координатор «Левого Фронта» Удальцов получил шести лет колонии

Как сообщает «Коммерсант», также Удальцову на три года запретили администрировать информационные ресурсы.

Сам Удальцов вину не признал, а обвинения в свой адрес назвал абсурдными. Кроме того, он пообещал объявить голодовку,

Ранее по статье об оправдании терроризма 10 колонии заочно получил политик Леонид Гозман (признан в РФ иноагентом, включен в реестр экстремистов и террористов), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

