Координатор «Левого Фронта» Удальцов получил шести лет колонии

Координатор «Левого Фронта» Сергей Удальцов (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) получил шесть лет колонии строгого режима по статье о публичном оправдании терроризма. Такое решение принял Второй Западный окружной военный суд.

Актриса Троянова заочно получила восемь лет колонии за призывы к терроризму

Как сообщает «Коммерсант», также Удальцову на три года запретили администрировать информационные ресурсы.

Сам Удальцов вину не признал, а обвинения в свой адрес назвал абсурдными. Кроме того, он пообещал объявить голодовку,

Ранее по статье об оправдании терроризма 10 колонии заочно получил политик Леонид Гозман (признан в РФ иноагентом, включен в реестр экстремистов и террористов), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
