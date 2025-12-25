АТОР: Россияне стали меньше путешествовать из-за роста цен
Рост цен и высокие процентные ставки в банках привели к тому, что люди стали меньше путешествовать. Об этом журналу «Профиль» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
По его словам, за последние три года пляжный отдых в РФ подорожал примерно на 50%, при этом «зарплаты не росли с такой же скоростью». В результате вместо путешествий россияне ездили на дачу.
Эксперт отметил, что одним из главных событий, оказавшим влияние на внутренний туризм, стало крушение танкеров и последующий разлив мазута в Чёрном море, из-за с рынка ушли «где-то 2,5 миллиона туристов».
«Это люди, которые всегда ездили на курорт... но после катастрофы либо вообще никуда не поехали, либо ограничились короткими выездами в пределах своего региона или соседних», – заключил Ромашкин.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что туристическая отрасль ждёт, что все ограничения на пляжах Анапы снимут в 2026 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Повышение налога на прибыль принесет бюджету до 1,75 триллиона рублей
- В России объяснили колоссальный ущерб от кибермошенников
- Представитель Долиной опроверг сообщения о ее выезде из квартиры
- Захарова напомнила первопричину крушения самолета AZAL под Актау
- АТОР: Россияне стали меньше путешествовать из-за роста цен
- Координатор «Левого Фронта» Удальцов получил шести лет колонии
- Минздрав расширит перечень оснований для получения больничного
- Бывший депутат Госдумы Николай Герасименко пропал в Москве
- Тарасова заявила, что Валиевой будет сложно вернуться в спорт
- Лидер The Hatters рассказал о сказочной «Алисе», хейтерах и сюрпризах на 10-летие группы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru