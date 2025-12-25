АТОР: Россияне стали меньше путешествовать из-за роста цен

По его словам, за последние три года пляжный отдых в РФ подорожал примерно на 50%, при этом «зарплаты не росли с такой же скоростью». В результате вместо путешествий россияне ездили на дачу.

Эксперт отметил, что одним из главных событий, оказавшим влияние на внутренний туризм, стало крушение танкеров и последующий разлив мазута в Чёрном море, из-за с рынка ушли «где-то 2,5 миллиона туристов».

«Это люди, которые всегда ездили на курорт... но после катастрофы либо вообще никуда не поехали, либо ограничились короткими выездами в пределах своего региона или соседних», – заключил Ромашкин.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что туристическая отрасль ждёт, что все ограничения на пляжах Анапы снимут в 2026 году.

