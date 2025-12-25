Минздрав расширит перечень оснований для получения больничного

Минздрав РФ в 2026 году значительно расширит перечень оснований для получения больничного. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Самозанятые смогут получить оплачиваемый больничный с 2026 года

В частности, оформить листок нетрудоспособности можно будет при необходимости прохождения санаторно-курортного лечения и для ухода за заболевшим родственником, в том числе с целью оказания помощи пожилым людям.

Кроме того, получить больничный станет возможно при нахождение на карантине, в период беременности и усыновления ребёнка, а также для протезирования, требующего нахождения в стационаре.

Депутат Алексей Куринный отметил, что благодаря нововведениям медработники смогут точнее оценивать состояние пациентов и законные основания для их временного освобождения от работы.

Ранее кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что пособие по временной нетрудоспособности можно получить даже в случае увольнения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ВыплатыРаботаБолезньМинздрав

Горячие новости

Все новости

партнеры