Минздрав расширит перечень оснований для получения больничного
Минздрав РФ в 2026 году значительно расширит перечень оснований для получения больничного. Об этом сообщает «ФедералПресс».
В частности, оформить листок нетрудоспособности можно будет при необходимости прохождения санаторно-курортного лечения и для ухода за заболевшим родственником, в том числе с целью оказания помощи пожилым людям.
Кроме того, получить больничный станет возможно при нахождение на карантине, в период беременности и усыновления ребёнка, а также для протезирования, требующего нахождения в стационаре.
Депутат Алексей Куринный отметил, что благодаря нововведениям медработники смогут точнее оценивать состояние пациентов и законные основания для их временного освобождения от работы.
Ранее кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что пособие по временной нетрудоспособности можно получить даже в случае увольнения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
