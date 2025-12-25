Бывший депутат Госдумы Николай Герасименко пропал в Москве
25 декабря 202518:14
Бывший депутат Госдумы Николай Герасименко пропал в Москве. Об этом со ссылкой на добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщает RT.
Уточняется, что 75-летний экс-парламентарий пропал во время прогулки с собакой породы акита-ину.
«С 24 декабря его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.
Ранее председатель «Лиза Алерт» Григорий Сергеев допустил, что пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла оказаться в критической ситуации из-за резкого изменения погоды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
