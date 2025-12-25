Лидер The Hatters рассказал о сказочной «Алисе», хейтерах и сюрпризах на 10-летие группы
10-летняя история группы отобразится в новых песнях с отсылками на все эксперименты, сказал в эфире НСН Юрий Музыченко, отвергнув связь «шляпников» с «безумным шляпником» и защитив от критиков юную актрису Аню Пересильд.
Музыка: Веселье и эксперименты
Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко в интервью НСН рассказал, какими песнями музыканты удивят фанатов в юбилейный год, а также объяснил, почему его пугает «Алиса в стране чудес».
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
***
В последний предновогодний уикенд в Москве пройдут сразу три мощных рок-концерта - фанатов порадуют Гарик Сукачев, «Алиса» и «Чиж&Co». Вячеслав Бутусов выступит в Санкт-Петербурге, «КняZz» отправится в Мурманск, «Йорш» - в Ижевск, а «Три дня дождя» завершат год тремя сольниками в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре.
The Hatters отметят новый год концертом в Санкт-Петербурге в ночь с 31 декабря на 1 января. Юрий Музыченко объяснил, как родилась эта традиция.
«В эту новогоднюю ночь мы снова в Петербурге, потому что это стало теперь уже нашей новой традицией. Знаете почему? Не потому что мы больше любим Петербург, до этого мы праздновали Новый год в Москве. Дело в том, что в единственном ночном поезде в новогоднюю ночь, на котором можно доехать из Москвы в Питер, нет вагона-ресторана. Но это же не круто. Поэтому мы решили сразу дома, чтобы и наши мамы могли прийти, и тещи, и бабушки. Так веселей», - отметил музыкант.
Музыченко также рассказал, чего ждать поклонникам группы в юбилейном 2026-м году, когда «шляпники» отметят 10-летие.
«Весь 2026 год, не только тур, у нас юбилейный, будем праздновать 10-летие, нас будут все поздравлять, мы всем будем говорить спасибо. Мы пару месяцев дома посидели и уже на весь год вперед написали классные, необычные, очень-очень разноплановые песни, которые будут отображать все, что мы сделали за предыдущие 10 лет. То есть мы все эти 10 лет меняли свои жанры, стилистики, искали себя в одном звучании, в другом. И вот в этих песнях, которые грядут, мы попробовали дать отсылки из всех наших экспериментов», - заинтриговал лидер The Hatters.
Театр: от Ахматовой до Басты
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных моноспектакль Юлии Рутберг «13 вопросов к Ахматовой» в ЦДЛ и спектакль «203-205» с Леонидом Ярмольником в театре «Современник».
Театралы Петербурга идут на «Грозу» и «Русский крест» с Евгением Мироновым, в Сочи выбрали «Щелкунчика», а Юрий Музыченко рассказал, ждать ли от него театральных экспериментов, на которые уже пошли Баста (на фото) и Сергей Жуков.
«Так получилось, что группа заняла все мое время, все мои силы. Я этому очень рад, пока что этим никак не могу наиграться. По театру сильно не скучаю, но вот недавно забирал жену после спектакля и прошел по сцене. Ощущения, конечно, совсем другие. Совсем другая атмосфера, не то, что на рок-сцене. Через пару лет что-нибудь, наверное, сделаем», - предположил музыкант.
Кино: «Шляпники» и «Шляпник»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Единственной громкой премьерой будет новая часть знаменитой мультфраншизы «Три богатыря и свет клином».
Ну а лидер группы The Hatters Юрий Музыченко признался, что не в восторге от «Алисы в Стране чудес», одним из персонажей которой является Hatter или «безумный шляпник».
«Мы никогда не ассоциировали себя со Шляпником из произведения, а сказка мне эта не очень нравится, потому что познакомился я с ней, когда смотрел советский мультик, а там такая странная рисовка и музыка, что меня с детства пугает все, что связано с "Алисой в Стране чудес". Потом увидел диснеевский мультик, он тоже не лучше, а потом вышел и фильм с Джонни Деппом, в котором тоже все очень странно. Наш фильм я еще не смотрел, я его оставил до новогодних праздников, когда буду сидеть за городом у камина и смотреть все новые вышедшие сказки и новые фильмы», - отметил Музыченко.
Вместе с тем он объяснил хейтерам 16-летней Ани Пересильд (на фото), сыгравшей Алису в недавнем фильме-миллиардере, что критика – это очень плохо.
«Я уже читал все эти отзывы. Критиковать любой может, но обычно, я по себе знаю, если что-то в твоем искусстве подменяется каким-то приемом, то это очень редко просто так. Работает большая команда, проходят большие процессы, а это кино, там вообще огромнейшая команда, есть режиссер, есть оператор, они следят за тем, что происходит. Значит, не просто так Аня играла именно в такой манере, как ее, видимо, попросил режиссер. Я фильм еще не смотрел и, может быть, буду такого же мнения, но ни с кем не поделюсь таким, потому что критиковать - это очень плохо. И меня ведь все критикуют, поэтому смысл других критиковать? Не надо никого критиковать», - заключил собеседник НСН.
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывший депутат Госдумы Николай Герасименко пропал в Москве
- Тарасова заявила, что Валиевой будет сложно вернуться в спорт
- Лидер The Hatters рассказал о сказочной «Алисе», хейтерах и сюрпризах на 10-летие группы
- Минтранс Казахстана представил предварительный отчет по крушению самолета AZAL
- Апексимова назвала кошмаром новость о смерти Алентовой
- Юрист рассказал, кому достанется наследство Веры Алентовой
- В США воры потеряли похищенный ими банкомат
- Россияне переходят на рестораны кавказской кухни вместо суши и пиццы
- Мосгорсуд постановил немедленно выселить Долину из квартиры в Хамовниках
- За 170 тысяч на двоих: Безвизовая Индия привлечет туристов из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru