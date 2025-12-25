1

Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко в интервью НСН рассказал, какими песнями музыканты удивят фанатов в юбилейный год, а также объяснил, почему его пугает «Алиса в стране чудес».

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

***

В последний предновогодний уикенд в Москве пройдут сразу три мощных рок-концерта - фанатов порадуют Гарик Сукачев, «Алиса» и «Чиж&Co». Вячеслав Бутусов выступит в Санкт-Петербурге, «КняZz» отправится в Мурманск, «Йорш» - в Ижевск, а «Три дня дождя» завершат год тремя сольниками в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

The Hatters отметят новый год концертом в Санкт-Петербурге в ночь с 31 декабря на 1 января. Юрий Музыченко объяснил, как родилась эта традиция.

«В эту новогоднюю ночь мы снова в Петербурге, потому что это стало теперь уже нашей новой традицией. Знаете почему? Не потому что мы больше любим Петербург, до этого мы праздновали Новый год в Москве. Дело в том, что в единственном ночном поезде в новогоднюю ночь, на котором можно доехать из Москвы в Питер, нет вагона-ресторана. Но это же не круто. Поэтому мы решили сразу дома, чтобы и наши мамы могли прийти, и тещи, и бабушки. Так веселей», - отметил музыкант.

Музыченко также рассказал, чего ждать поклонникам группы в юбилейном 2026-м году, когда «шляпники» отметят 10-летие.

«Весь 2026 год, не только тур, у нас юбилейный, будем праздновать 10-летие, нас будут все поздравлять, мы всем будем говорить спасибо. Мы пару месяцев дома посидели и уже на весь год вперед написали классные, необычные, очень-очень разноплановые песни, которые будут отображать все, что мы сделали за предыдущие 10 лет. То есть мы все эти 10 лет меняли свои жанры, стилистики, искали себя в одном звучании, в другом. И вот в этих песнях, которые грядут, мы попробовали дать отсылки из всех наших экспериментов», - заинтриговал лидер The Hatters.

