Минтранс Казахстана представил предварительный отчет по крушению самолета AZAL

Следов взрывчатых веществ в ходе расследования крушения самолёта «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в 2024 году не обнаружено. Об этом говорится в промежуточном отчёте, который опубликован на сайте Минтранса Казахстана.

В документе говорится, что лайнер, предположительно, был повреждён поражающими элементами боевой части, однако их принадлежность не установлена.

«Комиссия по расследованию придерживается взвешенной позиции, и все выводы будут объективными, основанными исключительно на фактах», - добавили в ведомстве.

Самолёт Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», летевший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. Погибли 38 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети
