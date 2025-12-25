Захарова напомнила первопричину крушения самолета AZAL под Актау

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что первопричиной катастрофы пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, произошедшей 25 декабря 2024 года, стали атаки украинских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в России. С таким заявлением она выступила на еженедельном брифинге внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, именно эти действия привели к трагическому инциденту, и сомнений в этом, как подчеркнула дипломат, быть не должно.

Минтранс Казахстана представил предварительный отчет по крушению самолета AZAL

Она также выразила надежду, что комиссия, созданная казахстанской стороной, в ближайшее время завершит расследование, после чего все вовлеченные стороны смогут закрыть оставшиеся вопросы по делу.

Самолет Embraer 190, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанских экстренных служб, выжили 29 человек. В числе пассажиров было 16 граждан России, девять из них спаслись, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:КазахстанКрушение СамолетаМИДМария Захарова

