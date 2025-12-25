Захарова напомнила первопричину крушения самолета AZAL под Актау
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что первопричиной катастрофы пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, произошедшей 25 декабря 2024 года, стали атаки украинских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в России. С таким заявлением она выступила на еженедельном брифинге внешнеполитического ведомства.
По словам Захаровой, именно эти действия привели к трагическому инциденту, и сомнений в этом, как подчеркнула дипломат, быть не должно.
Она также выразила надежду, что комиссия, созданная казахстанской стороной, в ближайшее время завершит расследование, после чего все вовлеченные стороны смогут закрыть оставшиеся вопросы по делу.
Самолет Embraer 190, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанских экстренных служб, выжили 29 человек. В числе пассажиров было 16 граждан России, девять из них спаслись, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Повышение налога на прибыль принесет бюджету до 1,75 триллиона рублей
- В России объяснили колоссальный ущерб от кибермошенников
- Представитель Долиной опроверг сообщения о ее выезде из квартиры
- Захарова напомнила первопричину крушения самолета AZAL под Актау
- АТОР: Россияне стали меньше путешествовать из-за роста цен
- Координатор «Левого Фронта» Удальцов получил шести лет колонии
- Минздрав расширит перечень оснований для получения больничного
- Бывший депутат Госдумы Николай Герасименко пропал в Москве
- Тарасова заявила, что Валиевой будет сложно вернуться в спорт
- Лидер The Hatters рассказал о сказочной «Алисе», хейтерах и сюрпризах на 10-летие группы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru