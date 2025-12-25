Захарова напомнила первопричину крушения самолета AZAL под Актау

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что первопричиной катастрофы пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, произошедшей 25 декабря 2024 года, стали атаки украинских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в России. С таким заявлением она выступила на еженедельном брифинге внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, именно эти действия привели к трагическому инциденту, и сомнений в этом, как подчеркнула дипломат, быть не должно.