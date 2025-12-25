Апексимова назвала кошмаром новость о смерти Алентовой

Актриса Ирина Апексимова назвала кошмарной новость о смерти народной артистки РФ Веры Алентовой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Алентова планировала выйти на сцену после прощания с Лобоцким

Она указала, что из-за глубокого потрясения пока не может каким-либо образом прокомментировать случившееся.

«Не могу сейчас ничего сказать...нужно прийти в себя», - заключила актриса.

Вера Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, причиной смерти народной артистки стал острый инфаркт миокарда.

