Апексимова назвала кошмаром новость о смерти Алентовой
25 декабря 202517:48
Актриса Ирина Апексимова назвала кошмарной новость о смерти народной артистки РФ Веры Алентовой. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она указала, что из-за глубокого потрясения пока не может каким-либо образом прокомментировать случившееся.
«Не могу сейчас ничего сказать...нужно прийти в себя», - заключила актриса.
Вера Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, причиной смерти народной артистки стал острый инфаркт миокарда.
