В Google объяснили блокировку канала «Дума ТВ» на YouTube санкциями

В пресс-службе американской корпорации Google блокировку YouTube-канала «Дума ТВ» на видеохостинге YouTube объяснили санкциями, сообщает агентство «Интерфакс».

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«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и правилах торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает «Условия обслуживания», мы примем соответствующие меры», — заявили в пресс-службе в ответ на вопрос о причинах блокировки канала.

Ранее в субботу стало известно о блокировке компанией Google YouTube-канала «Дума ТВ».

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ФОТО: flickr/Esther Vargas
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