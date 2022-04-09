В Google объяснили блокировку канала «Дума ТВ» на YouTube санкциями
В пресс-службе американской корпорации Google блокировку YouTube-канала «Дума ТВ» на видеохостинге YouTube объяснили санкциями, сообщает агентство «Интерфакс».
«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и правилах торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает «Условия обслуживания», мы примем соответствующие меры», — заявили в пресс-службе в ответ на вопрос о причинах блокировки канала.
Ранее в субботу стало известно о блокировке компанией Google YouTube-канала «Дума ТВ».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru