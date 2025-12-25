Тарасова заявила, что Валиевой будет сложно вернуться в спорт

Российской фигуристке Камиле Валиевой, дисквалификация которой за нарушение антидопинговых правил закончилась 25 декабря, будет сложно вернуться в большой спорт. Об этом сайту aif.ru заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

По её словам, способности у Валиевой «явно большие», однако спортсменке всё равно будет трудно.

«Но она не боится этих трудностей. Она, вроде, уже возвращается», - заключила специалист.

Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что Валиева будет тренироваться в её академии у тренера Светланы Соколовской, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

